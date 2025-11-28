Lazio, De Paola controcorrente: è molto deluso da Sarri

Non sta piacendo il percorso di Maurizio Sarri a Paolo De Paola. Dopo un anno fermo, il tecnico è tornato ad allenare accettando l'offerta della Lazio, che in estate ha avuto il mercato bloccato. Il direttore, però, non è contento della carriera del Comandante, come ha spiegato ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole.

"Milan - Lazio è una bella sfida, tra giochisti e risultatisti. Allegri? Per quello che sta facendo al Milan, si vede una differenza netta rispetto a quello che stava facendo alla Juve. Le cose vanno analizzate. Allegri è cambiato, offre una qualità di calcio diversa rispetto a prima. Su Sarri dico che mi sembra una narrazione troppo edulcorata su di lui. E' arrivato a un punto cruciale della sua carriera, si è appagato e ha ritenuto di non poter fare di più".

"Sarri però ha fallito, era una speranza come Sacchi. Tutto il sarrismo dopo Napoli non è approdato a quelle vittorie che potevamo potesse portare il suo nuovo credo. Lui sta dimostrando che è il migliore del cortile ora, ma è un limite. Doveva fare quel salto di qualità nell'Olimpo che non è arrivato, perché non ha più quell'ambizione e voglia. Ora si sente arrivato".