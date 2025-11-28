Lazio, parla Piscedda: Sarri, mercato e le mosse di Lotito

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto l'ex calciatore della Lazio Massimo Piscedda, che ha parlato dell'inizio di stagione della squadra di Sarri e del futuro sul mercato della società.

"La stessa squadra aveva otto punti in più in classifica. Con tutte le vicissitudini che ha avuto la Lazio, Sarri sta facendo quel che può. I numeri però dicono questo. Sul tema mercato non faccio il commercialista e non riesco ad intervenire su questo argomento, purtroppo la Lazio è ingarbugliata in una situazione che on riesco a capire".

"Se Lotito mettesse dei soldi suoi qualcosa si potrebbe muovere ma non mi voglio occupare di questa cosa perché ritengo vada al di là dello sport. E' una Lazio che non è da primi quattro posti ma nemmeno da decimo in giù. Si attesta tra il sesto e l'ottavo posto".