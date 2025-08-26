Lazio, Diego Gonzalez ancora in gol: che inizio di stagione in Messico! - VIDEO
Diego Gonzalez segna ancora! L'attaccante della Lazio, trasferitosi a gennaio in prestito all'Atlas, nelle scorse ore è tornato a gonfiare la rete nella partita giocata contro l'America, valida per la sesta giornata della Liga MX Apertura, e terminata con la vittoria per 4-2 degli avversari. Il paraguaiano ha preso parte a entrambe le reti, segnando in un caso e servendo l'assist nell'altro. Per lui si tratta del secondo gol stagionale e del quarto passaggio vincente, per una partecipazione complessiva a 6 gol in 6 partite. Un avvio di stagione da urlo.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.