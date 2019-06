Lazio, è qui la festa: Lotito celebra la vittoria in Coppa Italia - FOTO

È passato poco più di un mese da quando la Lazio ha vinto la Coppa Italia, ma l'euforia del successo non si placa. Tante sono state le feste per rendere onore a un trofeo che va ad arricchire il forziere biancoceleste. Ieri sera in un ristorante del centro di Roma, anche il presidente Claudio Lotito ha voluto festeggiare, insieme al figlio Enrico, la moglie Cristina Mezzaroma, il responsabile della comunicazione Stefano De Martino, il portavoce Arturo Diaconale, e il team manager Maurizio Manzini. L'evento organizzato dalla Lotito and Friends di Francesco Ricco, un'associazione che vanta tra le sue fila un cospicuo numero di tifosi biancocelesti, ha visto la presenza al centro della scena della Coppa Italia, strappata lo scorso 15 maggio all'Atalanta. Foto, carezze e baci per il trofeo, nell'attesa di un'altra finale, quella di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

