Lazio, Floriani Mussolini: "Emozionato per la chiamata. Con Sarri…"

La Lazio continua la preparazione sotto le tre cime di Lavaredo e in attesa degli ultimi rinforzi dal mercato mister Sarri lavora sui calciatori presenti, tra questi anche diversi ragazzi provenienti dalla Primavera. Proprio Romano Mussolini è stato intervistato da Lazio Style Channel al termine dell'allenamento mattutino.

Queste sono state le sue parole: "Sono molto emozionato e contento per la chiamata. Sicuramente il carico è diverso da quello della Primavera. Noi nuovi stiamo imparando tanto, il mister ci parla moltissimo, mi sta aiutando sulla fase difensiva. Ho voglia di riscattarmi, la scorsa stagione non è andata bene, proveremo, con la Primavera a salire già da quest'anno. Chi mi ha stupito tanto è Pedro, un altro passo rispetto a tutti. Chiedo tanti consigli anche a Manuel Lazzari, visto che abbiamo lo stesso ruolo. Il lavoro rispetto allo scorso anno è diverso, molta più preparazione, sto imparando tantissimo, sono contento. Il mister vuole che i terzini siano bravi a difendere, ma anche la copertura difensiva è importante. Ho avuto la fortuna di allenarmi con i grandi anche lo scorso anno, ovviamente rispetto ai precedenti allenamenti i carichi qui sono molto più intensi. I tifosi sono piacevoli, per me è la prima volta, non mi aspettavo tutta questa gente qui, ma è bellissimo. Voglio maturare come giocatore. Prima penso al ritiro poi valuterò se fare un'esperienza per crescere ancora."