Lazio | Gigot riavvolge il nastro. E arriva il commento di Guendouzi - FOTO

A disposizione di Sarri per il derby non c'è Samuel Gigot, che qualche giorno fa si è sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia e ora dovrà seguire un percorso di recupero in Francia. Nel frattempo, il francese ha pubblicato su Instagram tanti scatti che risalgono agli ultimi mesi: lui in campo con la maglia della Lazio o in giro per Roma, i momenti vissuti insieme a suo figlio, in campo e fuori, ma anche una foto che ritrae Couto e Stam ai tempi dell'esperienza in biancoceleste. Insomma, ora che si è fermato ne ha approfittato per riavvolgere il nastro. Puntuali i commenti dei tifosi, ma anche di un compagno di squadra. "Ti aspettiamo, Gigot", ha scritto Guendouzi.

