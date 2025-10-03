Lazio, Gila e il sogno di incontrare Nesta: "Presto arriverà il momento..."

Da un difensore all'altro. Mario Gila e il sogno di incontrare uno dei suoi più grandi idoli, Alessandro Nesta. Lo spagnolo ancora non è riuscito a conoscerlo, ma spera di farlo molto presto. Di questo ha parlato nel match program di Lazio - Torino, ai microfoni ufficiali del club biancocelesti. Di seguito le sue parole: "Se sono riuscito a incontrare Nesta? Purtroppo no! Sono però sicuro che arriverà presto il momento".

