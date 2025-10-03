Genoa, Vieira torna sulla gara contro la Lazio: "Ero frustrato perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Genoa il 3-0 inflitto dalla Lazio è ancora vivo. A confermarlo sono le parole del tecnico Vieira che, in vista della gara del Maradona contro il Napoli, si è così espresso in conferenza stampa.

“Contro la Lazio la mia prima frustrazione era non esser vicino ai miei giocatori per via della squalifica. La squadra ha sempre avuto determinazione e voglia di lottare perché penso che sia nel DNA della mia squadra. Abbiamo sbagliato sul piano tattico perché hanno segnato quando noi abbiamo sbagliato posizionamento. Abbiamo fallito situazioni importanti, passaggi importati, situazioni dove possiamo fare meglio”.

