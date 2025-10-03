Argentina, ecco i convocati di Scaloni: la scelta sul Taty Castellanos
Le scelte di Scaloni. Il ct dell'Argentina ha deciso i suoi nomi per le amichevoli da affrontare nei prossimi giorni durante la sosta per le nazionali. Nell'elenco dei convocati non appare il Taty Castellanos, centravanti della Lazio reduce da un gol e un assist contro il Genoa a Marassi all'ultima giornata. Di seguito la lista completa.
