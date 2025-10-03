A cena con... la mamma di Lamine Yamal. La cifra pazzesca per partecipare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Evento incredibile in programma il prossimo 7 novembre. Al Nobu Hotel di Portman Square ci sarà l'occasione per tutti per andare a cena con la mamma di Lamine Yamal. Sarà l'occasione per mangiare con lei e... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > MADRE CENA YAMAL <

