Torino, Bonanni: "Baroni allenatore preparato, dispiacerebbe un esonero"

© foto di www.imagephotoagency.it

Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Massimo Bonanni ha detto la sua sulla delicata situazione del Torino, prossimo avversario della Lazio, nella sfida in programma sabato 4 ottobre alle 15.00.

"Baroni resta un allenatore preparato e mi dispiacerebbe vederlo esonerato dopo così poche giornate. Lui è un allenatore da campo e quelli come lui avrebbero bisogno di più tempo. Penso che il Torino sia una buona squadra e per quanto stia vivendo in un ambiente contestato, gli investimenti di quest'anno sono stati importanti".

