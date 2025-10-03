Torino, Bonanni: "Baroni allenatore preparato, dispiacerebbe un esonero"
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Massimo Bonanni ha detto la sua sulla delicata situazione del Torino, prossimo avversario della Lazio, nella sfida in programma sabato 4 ottobre alle 15.00.
"Baroni resta un allenatore preparato e mi dispiacerebbe vederlo esonerato dopo così poche giornate. Lui è un allenatore da campo e quelli come lui avrebbero bisogno di più tempo. Penso che il Torino sia una buona squadra e per quanto stia vivendo in un ambiente contestato, gli investimenti di quest'anno sono stati importanti".
