Mancini (Dazn) non ha dubbi: "La Lazio non può rinunciare a Castellanos"

Ai microfoni di Radio Serie A, il telecronista di Dazn Riccardo Mancini ha parlato della Lazio e del Taty Castellanos, decisivo nell'ultima vittoria contro il Genoa con un gol e un assist. Di seguito le sue parole: "La Lazio non può rinunciare al Taty, è un attaccante che fa tutto e deve dimostrare di poter fare quello step in più a livello realizzativo. È un giocatore da 15/20 gol a stagione, anche con 10 assist. Sono cifre perfette per uno come lui e sarebbe un centravanti da squadra che può lottare per un posto in Europa".

