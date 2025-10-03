Lazio, parla Impallomeni: "Contro il Torino sarà difficile, ecco perché"

Il sabato della sesta giornata di Serie A lo aprirà Lazio - Torino. I granata stanno vivendo un momento complicato, con Baroni sempre più in bilico e a rischio esonero; la squadra di Sarri invece, ancora in emergenza, si è rialzata con la vittoria contro il Genoa. Su questi temi si è espresso Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: "La Lazio affronterà un Torino in crisi, come la Lazio prima di Genova. E' una partita difficile, diffidare delle crisi, verrebbe da dire però, perché anche il Torino può battere la Lazio".

