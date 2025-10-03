Lazio, Gila su Sarri: "Ora è più sereno. Sono felice della sua fiducia"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Gila ha parlato ai canali ufficiali della Lazio in vista della sfida contro il Torino. Tra i vari argomenti toccati, il difensore spagnolo si è soffermato anche su mister Sarri e sulle differenze rispetto alla sua gestione durante la prima parentesi del tecnico in biancoceelste.

"Mister Sarri che Gila ha ritrovato? Un Mario equilibrato, che controlla meglio i momenti della partita e lavora per essere un leader. Ora sono più maturo, due anni fa ero un cavallo pazzo. (ride, ndr). Sono felice della sua fiducia, lo rispetto molto. Il mister ora è più sereno e questo lo trasmette anche a noi".

