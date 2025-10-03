Tare spiega: "Il Milan? Era solo questione di tempo. Con la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'ultima intervista rilasciata ai microfoni di Top Channel, il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato del periodo che ha vissuto dopo l'addio alla Lazio. È rimasto fermo per qualche mese, dopo di che ha accettato l'offerta della società rossonera. Di seguito le sue parole: "Il Milan? Era una possibilità che sentivo che sarebbe arrivata. Ho sempre pensato che un giorno le mie strade e quelle del Milan si sarebbero incrociate. C'era anche stata l'opportunità in passato, ma sapevo che era solo questione di tempo. Sono stato molto paziente fin dal momento in cui ho concluso l'esperienza con la Lazio, nella quale ho vissuto 18 anni, di cui 3 da giocatore e 15 da direttore sportivo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.