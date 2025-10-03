Serie A, al via la sesta giornata: in campo Verona - Sassuolo
03.10.2025 18:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Inizia la sesta giornata di Serie A. Si parte da venerdì prima di rompere le righe per la sosta per le nazionali. Il via ci sarà questa sera con la gara tra Verona e Sassuolo al Bentegodi, in programma alle 20:45. Si andrà avanti poi domani, con la Lazio che aprirà il sabato alle 15 contro il Torino.
