Chelsea, Palmer sceglie la sua squadra di calcio a cinque: c'è un ex Lazio - VIDEO

La squadra di calcetto perfetta per Cole Palmer. La stella del Chelsea, in un video pubblicato sul profilo Instagram del club, ha scelto i cinque giocatori che potrebbero comporre la sua formazione ideale di calcio a cinque. Oltre a Courtouis, Messi, Neymar e lui stesso, ha inserito anche Ravel Morrison, che in passato ha giocato anche nella Lazio. Di seguito il filmato

