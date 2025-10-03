Roma, mistero sull'infortunio di Bailey: si allungano i tempi di recupero, le ultime

È ancora ai box, Leon Bailey. L'esterno acquistato dalla Roma, infortunatosi dopo il primo allenamento giallorosso, è fuori da quasi due mesi, un periodo più lungo di quello previsto inizialmente (30-40 giorni). Il suo percorso di riabilitazione prosegue con cautela e salterà anche la prossima gara contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, potrebbe tornare dopo la sosta, tra la partita contro l'Inter e quelle contro il Sassuolo e il Parma (fine ottobre). Ma restano molti dubbi sulle sue condizioni.

