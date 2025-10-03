Lazio, i convocati di Sarri per il Torino: la scelta su Lazzari, torna Belahyane

Alla vigilia della gara contro il Torino, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati. Presenti Belahyane e Lazzari: il primo rientra dalla squalifica, mentre il secondo dall'infortunio al polpaccio. Assenti Marusic, Pellegrini, Rovella, Dele-Bashiru, Vecino e Guendouzi. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Pinelli;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.