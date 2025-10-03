Lazio - Torino, cresce il numero dei biglietti venduti: il dato aggiornato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Mancano poco più di 24 ore al fischio d'inizio di Lazio - Torino, gara valida per la sesta giornata di Serie A e ultima prima dell'inizio della sosta per le nazionali. Reduce dal convincente successo contro il Genoa, la squadra di Sarri cerca conferme davanti al proprio pubblico e proverà a trovare il secondo successo consecutivo contro i granata di Baroni, che affronterà i biancocelesti per la prima volta da ex.

Per la sfida contro il Toro, i biglietti venduti fin qui sono circa 6.000, che sommati ai 29.918 tifosi abbonati, portano il numero potenziale di spettatori a circa 36.000. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come, a un giorno dalla gara, il dato sia abbastanza ridotto, soprattutto se si considera che per la gara contro il Verona c'erano 43.000 persone allo stadio.

