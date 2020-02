Lazio, Giordano: "Con il Bologna confermerei Vavro. Juve-Inter? Spero nei bianconeri..."

Bruno Giordano, a tre giorni dal prossimo impegno della Lazio in campionato contro il Bologna, si è espresso ai microfoni di Radiosei sul momento della squadra di Simone Inzaghi: “Il Bologna recupererà elementi importanti per sabato, non sarà la stessa squadra vista contro l'Udinese. Juventus-Inter? Spero che vinca la Juventus, perché in caso di vittoria della Lazio col Bologna i nerazzurri andrebbero a -5, una distanza importante. Te la giocheresti così con i bianconeri fino alla fine, passando per lo scontro diretto. Diventerebbe un torneo e due e non più a tre. Bisogna sempre pensare che se l'Inter rimane in corsa rischi di scivolare al terzo posto in caso di un passo falso, per esempio a Bergamo. Se Sarri batte Conte lo allontana tantissimo dalle possibilità di vincere il titolo”.

PANCHINA - “La panchina della Lazio? Una sola partita non può spostare completamente i giudizi, questo è un momento in cui chiunque entra può fare la differenza. Darei una possibilità a Vavro contro il Bologna, bisogna capire quanto può essere utile la prossima stagione. Correa? Rientrare da un problema al polpaccio non è semplice, al momento Caicedo da la sensazione di poter fare di più dall’inizio”.

