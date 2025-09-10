Lazio, Hysaj vuole l'Albania ai Mondiali: "La speranza è l'ultima a morire!"

L'Albania di Elseid Hysaj batte di misura la Lettonia per 1-0 grazie al rigore trasformato da Kristjan Asllani e si regala delle chances per qualificarsi ai prossimi mondiali. Il terzino della Lazio è intervenuto nel post partita ai microfoni ufficiali della federazione albanese, ecco di seguito le sue parole: "Abbiamo avuto delle buone occasioni per segnare il secondo e il terzo gol, ma non le abbiamo sfruttate. Dobbiamo essere calmi e soddisfatti di questa partita perché è stata davvero importante e intensa. Ci ha impegnato tanto dal punto di vista fisico perché dovevamo assolutamente vincere".

Poi il terzino biancoceleste ha aggiunto: "Ci mettiamo sempre pressione, ma questa volta dovremmo divertirci tutti come bambini e pensare alla prossima partita. Credo che finché la matematica non ci dirà che non possiamo passare il turno, è lì che dovremmo smettere di credere, perché abbiamo davvero dimostrato, anche con grandi squadre, di sapere giocare, di fare cose belle, quindi la speranza è l'ultima a morire. Ringrazio sempre i tifosi, spero che siano sempre qui allo stadio perché ci danno una grande mano per vincere la partita".

