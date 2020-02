Lazio, il cuore d'oro di Ciro&Jessica: la coppia ha fatto visita al piccolo Iacopo

Se Iacopo non va alla Lazio, la Lazio va da Iacopo. O almeno Immobile: idolo, capocannoniere, capitano ad interim. Insomma, alla fine Ciro è un po' l'anima di questa squadra. Anima e cuore d'oro, il suo e quello di sua moglie Jessica, inusuali visitatori per Iacopo, 11 anni. Un piccolo-grande tifoso biancoceleste ricoverato all'Ospedale Bambino Gesù perché affetto da fibrosi cistica. Malattia che a volte, come in questo caso, lo costringe ad attraversare intere settimane in ospedale per poter ricevere tutte le cure necessarie. Intere settimane senza scuola, amici e... Lazio! Ecco perché, come riportato da nonèlaradio.it, Ciro&Jessica hanno fatto visita a Iacopo. Gli hanno portato sorrisi e spensieratezza, oltre a una maglia e a un cappello autografati con tanto di dedica speciale. Poi le foto e una domanda, quella di Immobile ai medici: “Quando potrà tornare allo stadio che lo aspettiamo?” - “Presto”, risponde l'equipe. E Iacopo promette: “Molto presto!”. Ciro, la squadra e tutti i tifosi della Lazio lo aspettano a braccia aperte.

