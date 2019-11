Lazio, Immobile e Correa coppia d'oro: nessuno in Europa come loro

NOTIZIE SS LAZIO - La Lazio continua a volare. I dieci punti conquistati nelle ultime quattro giornate hanno portato i biancocelesti al quarto posto in classifica. Le aquile sono trascinate da Ciro Immobile e Joaquin Correa. I due attaccanti sono le armi in più di Inzaghi e insieme hanno realizzato 17 gol (13 l'azzurro e 4 l'argentino, ndr). Nessuno ha fatto come i due calciatori dei capitolini nei cinque top campionati d'Europa (Serie A, Ligue 1, Premier League, Bundesliga e Liga, ndr). Le punte biancocelesti guidano questa speciale classifica. Come sottolinea Lazio Page, alle loro spalle ci sono le coppie Aguero - Sterling e Lewandowski - Gnabry che inseguono a quota 16. Un gradino più giù Dembele e Depay, mentre chiudono Lukaku - Lautaro Martinez, Zapata - Muriel e Ben Yedder - Slimani. Ecco la classifica completa:

1) 17 gol: Immobile - Correa (Lazio)

2) 16 gol: Aguero - Sterling (Manchester City)

2) 16 gol: Lewandowski - Gnabry (Bayern Monaco)

4) 15 gol: Dembele - Depay (Lione)

5) 14 gol: Lukaku - L. Martinez (Inter)

5) 14 gol: Ben Yedder - Slimani (Monaco)

5) 14 gol: Zapata - Muriel (Atalanta)

