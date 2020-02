Lazio - Inter, Fiorello scaramantico: “Vincete 2-0, non abbiamo scampo...” - VD

La posta in palio aumenta, nel giro di due anni Lazio - Inter si è trasformata da uno scontro diretto per la Champions League a una sfida Scudetto. Tra chi è carico per il match di questa sera, c'è anche chi opta per un approccio scaramantico. Come Rosario Fiorello, grande tifoso nerazzurro, intercettato dai microfoni de Lalaziosiamonoi.it nel pre-partita dell'Olimpico: “La Lazio vincerà almeno 2-0 stasera, minimo. L'Inter non ha scampo. Il grande Jurgen Klopp ha detto che vincerà lo Scudetto, e io sono con lui”. (CLICCA QUI PER GUARDARE L'INTERVENTO INTEGRALE DI FIORELLO)