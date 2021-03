Lazio, la Champions League celebra il "controllo stretto" di Luis Alberto - VD

Non una partita memorabile quella giocata dalla Lazio negli ottavi di finale di andata di Champions League contro il Bayer Monaco. Nonostante il 4-1 in favore dei bavaresi però, all'Olimpico si sono viste anche belle giocate da parte dei biancocelesti. Tra queste il controllo nello stretto di Luis Alberto che ha lasciato sul posto il suo avversario con un ottimo dribbling. La giocata non è passata inosservata tanto che è stata pubblicata sul profilo Twitter ufficiale della Champions League.