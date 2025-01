Lazio, la sconfitta dell'Atalanta in Supercoppa fa sorridere: il record resta immacolato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Atalanta cade a Riad nella partita valida per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. La doppietta di Denzel Dumfries - una rovesciata e una grande conclusione da fuori area - costa alla squadra di Gasperini l'eliminazione dalla coppa, ma offre ai nerazzurri la possibilità di rimettersi al lavoro sul campionato. Per i bergamaschi quella di questa sera è stata, però, una sfida che in qualche modo ha segnato la storia. La Dea, infatti, è stata la dodicesima squadra differente a scendere in campo in una Supercoppa Italia, in un primo storico appuntamento che in qualche modo ha deluso le aspettative, se non dei tifosi, quanto meno degli appassionati. Tra questi solo i tifosi della Lazio hanno potuto sorridere davanti al successo interista. La sconfitta dell'Atalanta, infatti, ha permesso ai biancocelesti di tenere immacolato il record che li vede l'unica squadra nella storia della Supercoppa nazionale a vincere nel giorno del suo esordio (nel 1998 contro la Juve).