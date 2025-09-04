Lazio, la squadra della settimana di Sofascore: è dominio biancoceleste! - FOTO

Il 4-0 di Lazio - Verona ha dato una sterzata che era necessaria per risollevare l'ambiente biancoceleste. La prestazione di Como era troppo brutta per essere vera, la vittoria contro gli scaligeri troppo bella per potersi esaltare, ma tanto basta per dimostrare a se stessi, ai tifosi e agli altri che questa squadra ha dei valori importanti e su cui poter costruire qualcosa.

Valori che sono spiccati particolarmente nei dati, il risultato è stato ampio e i biancocelesti hanno giocato sul velluto contro un Verona pericoloso solo in un paio di circostanze. La vittoria dell'Olimpico è valsa la presenza di ben cinque calciatori biancocelesti nella squadra della settimana di Sofascore. Di seguito i nomi con i rispettivi voti: Mario Gila 7.9, Oliver Provstgaard 7.8, Nicolò Rovella 9.2, Mattia Zaccagni 8.0, Valentin Castellanos 8.7.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.