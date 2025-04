Lazio, Lazzari a LSC: "Vittoria pesantissima. Due giovani mi hanno..."

TUTTOmercatoWEB.com

Vittoria fondamentale per la Lazio di mister Baroni, che espugna il Gewiss Stadium e batte 0-1 l'Atalanta. Al termine della gara il difensore biancoceleste Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Ecco le sue parole:

"Questa è una vittoria pesantissima, venire qui e giocare così non era scontato. Gara da grande squadra sotto tutti i punti di vista, è stata una delle migliori partite. Abbraccio a inizio partita? Era un modo per caricarci, sapevamo che sarebbe stata una grande occasione. Se non avessimo messo l'anima non saremmo usciti vittoriosi., Iniziamo una settimana tremenda nel migliore dei modi. Belahyane e Prostvgaard? Sono stati impressionanti, Reda aveva già esordito ma era la prima partita veramente importante. Hanno fatto una gara spaziale, sono due ragazzi molto giovani, che vengono da realtà diverse. L'unico rammarico nostro pè la partita di Bologna, ma ci siamo arrivati veramente al limite. Nelle altre partite le prestazioni non sono mai mancate. Un paluso ai nostri tifosi che sono venuti a Bergamo a sostenerci".