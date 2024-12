Lazio, Liverani: "Gara con l'Inter difficile da commentare. Baroni..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Fabio Liverani ha parlato a tutto tondo del momento che sta vivendo la Lazio, dalla caduta contro l'Inter alle mosse di formazione in vista del Lecce. Ecco le sue parole: "Quella contro l'Inter è una partita difficile da commentare, la Lazio ha fatto un'ottima mezz'ora. Gli infortuni di Gila e Gigot hanno creato grandi difficoltà, sono giornate in cui l'Inter non ti permette di rientrare di qualche errore. È una sconfitta brutta nella sua grandezza, a ragioni Baroni nel dire che la sua squadra non ha capito il tipo di partita".

LECCE - "Contro i salentini dipenderà dalla qualità della Lazio. Un giocatore che può creare problemi è Nikola Kristovic e mi piace anche Berisha che sta trovando continuità. Credo che Baroni insisterà con 4 giocatori offensivi, poi se non dovessero lavorare con intensità potrebbe cambiare. Io ad esempio farei fatica a tener fuori Dele-Bashiru, perché i giocatori vanno sfruttati nel loro momento migliore".