Lazio, Mancini non dimentica il passato: ecco cosa è successo - FOTO

Roberto Mancini non dimentica la Lazio. Il suo amore per i colori biancocelesti resta vivo ed è sempre presente. Dopo l'esperienza sulla panchina dell'Arabia Saudita, uno degli eroi dello Scudetto del 2000 è tornato nella Capitale. La tappa obbligatoria l'ha fatta 'Al Grottino del laziale', in Via Romania 27, con un pranzo immerso totalmente nella storia della Lazio. Di seguito la foto.