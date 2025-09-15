Lazio, parla Impallomeni: "Vedo i giocatori bloccati. E Sarri..."

La Lazio è uscita sconfitta dal Mapei Stadium. Ha vinto il Sassuolo, decisivo il gol di Fadera nel secondo tempo. Si tratta del secondo risultato negativo in stagione per la squadra di Sarri, preso di mira da tanti opinionisti. Tra questi c'è anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni, che ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole: "Sarri deve toccare altre corde. Frena un po' gli istinti dei giocatori, vedo i giocatori bloccati. Sono un po' prigionieri dell'organizzazione".

