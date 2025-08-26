Lazio, Pastore: "Il gol di Nico Paz? Quando ho visto la punizione..."
La sconfitta della Lazio contro il Como non ha messo in evidenza solo le difficoltà di una squadra come quella biancoceleste, indietro sotto l'aspetto atletico e tecnico, ma ha anche esaltato le caratteristiche degli uomini di Fabregas, rappresentati dalla stella di Nico Paz, decisivo con un assist per il gol di Douvikas e per la punizione del 2-0 che ha chiuso la sfida.
LE PAROLE DI PASTORE - Di questo ha parlato Giuseppe Pastore nel suo intervento a Cronache di Spogliatoio: "Il Como è una squadra molto forte e che può rientrare tra le prime sei, approfittando del passo falso di qualcuno. Al momento della punizione sentivo che fosse destinata la palla ad andare sotto l’incrocio".
