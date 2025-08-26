Lazio, Pastore: "Il gol di Nico Paz? Quando ho visto la punizione..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sconfitta della Lazio contro il Como non ha messo in evidenza solo le difficoltà di una squadra come quella biancoceleste, indietro sotto l'aspetto atletico e tecnico, ma ha anche esaltato le caratteristiche degli uomini di Fabregas, rappresentati dalla stella di Nico Paz, decisivo con un assist per il gol di Douvikas e per la punizione del 2-0 che ha chiuso la sfida.

LE PAROLE DI PASTORE - Di questo ha parlato Giuseppe Pastore nel suo intervento a Cronache di Spogliatoio: "Il Como è una squadra molto forte e che può rientrare tra le prime sei, approfittando del passo falso di qualcuno. Al momento della punizione sentivo che fosse destinata la palla ad andare sotto l’incrocio".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.