Lazio, per Marcos Antonio un compleanno a tinte bancocelesti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Un compleanno da Laziale per Marcos Antonio che a breve sarà un nuovo centrocampista di Maurizio Sarri. Il classe 2000 ieri ha compiuto 22 anni e, dopo la storia di ieri con "So già du ore" in sottofondo, oggi ha messo in mostra una bellissima torta bianca e celeste con cui ha festeggiato. Bianca e celeste, proprio come i palloncini che si vedono sullo sfondo della foto postata su Instagram e accompagnata dalla scritta: "Un nuovo ciclo della mia vita". Il riferimento alla nuova età è chiaro, ma non è da escludere che si stia rivolgendo anche a quel ciclo che presto lo vedrà presto sul prato dell'Olimpico, con l'aquila sul petto. Marcos Antonio, d'altronde, a breve è atteso a Roma dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto fino al 2027. Si aprirà così una nuova parentesi, inizierà così una nuova avventura e lui non vede l'ora.