Lazio, Poli: “Giocatori presuntuosi. Gol subiti? Neanche in terza categoria”

TUTTOmercatoWEB.com

L’ex biancoceleste Fabio Poli, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha espresso la sua opinione sulla stagione della Lazio soffermandosi su alcuni punti deboli della squadra di Sarri che si sono evidenziati anche nella gara contro lo Spezia. Queste le sue parole: “È un campionato che personalmente pensavo facesse meglio, il cambio di gioco e di modulo sicuramente ha condizionato così come tante altre situazioni. È chiaro che gli ultimi risultati non sono piaciuti, come quello col Milan. Sono cose inaccettabili, si sono create tante discussioni che sono giustissime. Avendo vissuto queste cose, so cosa c’è dentro e mi danno fastidio certe situazioni che sono accadute. La Lazio non può fare campionati così, prendendo così tanti gol come è successo anche domenica. È inaccettabile per una squadra come la Lazio”

GOL – “Si vede che c’è qualcosa che non va, forse si lavora poco. Io da quello che so, si dice che non si lavora più sugli aspetti tattici come prima ma su altri aspetti come quello mentale. Io credo si debba lavorare sull’aspetto tattico, come si difende e come si attacca. Se guardi i gol subiti sono reti che forse nemmeno in terza categoria si prenderebbero. Bisogna lavorare un po’ di più e poi c’è la presunzione dei giocatori che pensano che sia tutto facile invece il calcio non è mai una cosa certa. Se non fai di continuo il tuo mestiere può succedere che non sei concentrato e non ti ricordi i movimenti ma non perché non li sai fare è perché non sei abituato. Quando ti devi difendere sai come farlo ma ti devi allenare, abituarti al movimento”

SAMPDORIA – “Nel derby ha dovuto impiegare molte energie, sicuramente il fatto che abbia anche vinto avrà portato a uno scarico di energie e potrebbe capitare che arrivino a Roma scarichi. La Lazio io vorrei vederla ottenere risultati importanti, dipende da lei. Ha il suo destino in mano e solo lei può cambiare le cose. Quinto posto? Non sarà semplice, menomale che la Fiorentina ha mollato”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Italia – Germania, sei anni dopo: un match che rievoca ricordi

Mihajlovic, dopo il ricovero la felicità: a spasso per Roma con la piccola Violante – FOTO