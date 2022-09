Lazio, Ponciroli duro: "Sarri deve prendersi le sue responsabilità"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio esce con le ossa rotte dalla prima trasferta europea contro il Midtjylland. Cinque gol presi, non accadeva dal 2000, e una prestazione totalmente insufficiente. Questa la dura disamina di Fabrizio Ponciroli ai microfoni di TMW Radio: "La Lazio, non può prendere cinque gol in Danimarca. Sarri continua ad avere alti e bassi e non si prende le proprie responsabilità. Perché non si può avere l’onestà intellettuale avuta da Klopp dopo la partita contro il Napoli? Una volta gli allenatori a fine partita si assumevano le loro responsabilità".