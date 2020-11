Lazio, procura di Avellino: tamponi pre Juventus saranno riprocessati

Altra novità per quanto riguarda i tamponi effettuati dai calciatori della Lazio prima della sfida contro la Juventus. I test (circa un centinaio) verrano riprocessati nella giornata di martedì all'ospedale Moscati di Avellino. Questo è quanto disposto dalla procura del capoluogo irpino, che ha nominato come proprio consulente tecnico la dottoressa Maria Landi, responsabile del dipartimento di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera indicata. L'obiettivo è fare luce sulla correttezza delle procedure eseguite dalla Futura Diagnostica (laboratorio di riferimento del club biancoceleste) in merito al fascicolo aperto a carico del presidente del cda della struttura sanitaria Massimiliano Taccone. Quest'ultimo si è riservato di nominare un proprio consulente tecnico di parte.

Pubblicato il 9/11

