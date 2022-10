Lazio, Provedel sul podio d'Europa: solo due squadre hanno più clean sheet

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Passare dallo Spezia alla Lazio è un salto importante per chiunque, specialmente per un portiere che all'età di ventisette anni si trova davanti alla grande chance della sua carriera. Ivan Provedel, però, non ha accusato minimamente il passaggio e, anzi, in queste partita si sta confermando e migliorando, tanto da essere il portiere con meno reti subite di tutta la Serie A. Una statistica che in Liguria poteva solo sognare e che oggi, anche grazie all'aiuto dei compagni, è diventata realtà. Il numero 94 biancoceleste, però, è andato ben oltre e dopo undici giornate il suo nome spicca nel panorama europeo: sono ben 7 i clean sheet messi a segno fino a oggi in Serie A (Torino, Hellas Verona, Cremonese, Spezia, Fiorentina, Udinese e Atalanta) e solo due portieri nelle top 10 leghe d'Europa hanno fatto meglio ovvero Donnarumma (8) e Ter Stegen (9). Il portiere biancoceleste si alza sul podio d'Europa, le sue 7 reti inviolate (a pari merito con Odysseas, Kohn e Butez) gli valgono la nomea di terzo portiere meno battuto nei dieci migliori campionati europei.