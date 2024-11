Lazio, quattro successi consecutivi in Europa: ecco da quanto non accadeva

La Lazio continua a volare in Europa League e batte anche il Porto imponendosi per 2-1 con le reti di Romagnoli e Pedro in pieno recupero. Dopo Dynamo Kiev, Nizza e Twente la squadra di Baroni stende anche quella di Bruno ed è al momento l'unica squadra a essere imbattuta nella competizione.

Non solo, come riportato da Opta i biancocelesti hanno vinto le prime quattro gare stagionali in competizioni europee (vs Dinamo Kiev, Nizza, Twente e Porto) solo per la seconda volta nella sua storia in questi tornei, dopo i quattro successi ottenuti in Europa League nel 2017/18.