Lazio, Radu arriva ad Auronzo: "Sono molto emozionato. Veramente"

Sembravano pronti a dirsi addio, la Lazio e Stefan Radu. Invece, dopo giorni in cui l'epilogo appariva uno dei più amari, Inzaghi è riuscito a ricucire lo strappo: si prosegue insieme. Questa mattina, il terzino si è sottoposto alle visite mediche di rito in Paiedia, all'ora di pranzo è partito alla volta di Auronzo di Cadore. Ha riabbracciato la sua Lazio, è pronto a mettersi alle spalle questa querelle e tornare sul campo come se niente fosse accaduto. Appena raggiunto il ritiro biancoceleste, il giocatore si è fermato ai microfoni di Lazio Style Radio: "Come se fosse il mio primo giorno: sono molto, molto emozionato. Veramente". Poche parole, piene di emozione, prima della conferenza stampa. Radu è tornato.

