Lazio, Radu è out: un virus ha messo fuori causa il difensore

Doveva ritornare a far parte del blocco dei titolari, aveva smaltito il problema muscolare rimediato nella settimana pre Lecce, ma Stefan Radu ha alzato di nuovo bandiera bianca e salterà la gara contro il Sassuolo. Nessun allarme particolare però. Il difensore romeno è stato colpito stanotte da un malanno di stagione, un virus gastrointestinale che lo ha disidratato e debilitato, spingendo lo staff medico a preservarlo e lasciarlo a riposo. Niente Sassuolo per lui dunque, Radu ora dovrà rimettersi per tornare a disposizione in vista dei prossimi impegni con Cluj e Udinese.