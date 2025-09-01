Lazio, Rambaudi: "Finalmente! Ora non ci sono più alibi. Quando torna Isaksen..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato la straripante vittoria della Lazio per 4-0 contro il Verona, partendo dalla prestazione collettiva, prima di concentrarsi sui singoli della rosa di Maurizio Sarri.

LA PRESTAZIONE DELLA LAZIO - "Prestazione importante. Finalmente ho rivisto la squadra che ho visto nella passata stagione, un gioco propositivo come quello di Sarri a Napoli. Si è visto che hanno lavorato sul gioco più in verticale, nell’affiancare Taty quando ripulisce; Guendo si è inserito con i tempi giusti, Zac è stata una seconda punta, bene pure Marusic. Risultato importante, acquisito meritatamente. La Lazio mi è piaciuta molto, questa squadra ha dimostrato di avere dei buoni giocatori che con lo spartito giusto diventano ottimi. La qualità c’è, ora niente più alibi. Questi calciatori non sono scarsi e non sono campioni, la vittoria non perde di valore perché arrivata col Verona. Sono molto soddisfatto della prestazione, spero ci sia continuità e che non si cambi niente dal punto della proposta. Ieri da come sono scesi in campo si è visto subito che erano sul pezzo; intensità, organizzazione. Ho visto una squadra dominante, fisicamente ok. Taty è molto valido, è funzionale, è importante per la squadra; i suoi tocchi non sono da tutti, neanche il modo che ha di ripulire il pallone".

I SINGOLI - "Rovella? Quando non deve pensare solo a difendersi rende di più. Se gli faccio solo recuperare palloni perde di qualità e perde qualcosa tutta la squadra. Questo 11 credo sia quello titolare, con il cambio Provstgaard-Romagnoli. Questa squadra ha i numeri per ripetere la passata stagione ed entrare in Europa. Se gioca questo calcio, in maniera così propositiva, può farcela. Rovella deve giocare, Marusic anche; poi tornerà, appunto, Romagnoli. Tuttavia anche il danese si è fatto trovare pronto. Al momento l’unica nota stonata è Dele-Bashiru che deve studiare ancora un po’ il ruolo. Ballottaggio Isaksen-Cancellieri? Al momento il danese è indietro, però penso che l’Isaksen che conosciamo il posto se lo riprende. Cancellieri sta dimostrando di essere un ottimo interprete del ruolo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.