Lazio - Roma, il sindaco Gualtieri sul derby: "Se ci fosse un Paolo Negro..."

Mancano pochi giorni a Lazio - Roma, ma il clima nella Capitale inizia già a farsi rovente tra attesa e comuni sfottò. Il derby si accende, anche tra i membri della politica. Nella giornata di confronto al Fenix 2025, sono intervenuto il sindaco Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. A margine dell'evento, è stato chiesto al sindaco Gualtieri se c'è un calciatore della Lazio che vorrebbe alla Roma: "Nessuno", questa la risposta del sindaco, il quale ha poi aggiunto: "Ci sono derby famosi, anche con autogol: se ci fosse un Paolo Negro nella Lazio che fa un autogol, non ci offenderemmo...".

