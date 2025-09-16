Lazio-Roma, l'infortunio di Dybala cambia i piani di Gasperini: ecco chi può giocare

TUTTOmercatoWEB.com

L’infortunio di Dybala rappresenta una tegola pesante per Gasperini, che si ritrova con poche opzioni davanti. Dovbyk non convince, Baldanzi ed El Shaarawy non hanno dato garanzie da titolari, Bailey è ancora ai box e Pellegrini, quando rientrerà, agirà più arretrato. Così, racconta il Corriere dello Sport, il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Evan Ferguson (20 anni) e Matias Soulé (22): due under 23 chiamati a trascinare la Roma nella partita più sentita della stagione.

Il tecnico valuta di passare al 3-5-2 per dare più equilibrio e sostenere i due attaccanti. El Aynaoui può essere l’arma a gara in corso: con lui si tornerebbe al 3-4-2-1, affiancando Soulé sulla trequarti alle spalle di Ferguson. La scelta definitiva arriverà solo a ridosso della partita. Possibili novità anche in difesa e sugli esterni: Tsimikas insidia Angeliño, mentre Celik potrebbe prendere il posto di Hermoso nella linea a tre.

