Lazio - Roma, la conferenza stampa di vigilia: quando parlerà mister Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Mister Sarri è pronto a presentare la sfida tra Lazio e Roma in conferenza stampa. Lo farà sabato 20 settembre alle 15.00 direttamente nel Centro Sportivo di Formello. Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato su sslazio.it:

"Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Lazio-Roma domani, sabato 20 settembre, alle ore 15:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it e su Lazio Style Radio, 89.3 FM".

Pubblicato il 19/09