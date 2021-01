Lazio - Roma, Piccinini: "I biancocelesti saranno costretti a fare la partita"

L'attesa è finita, si accende la Capitale con la sfida tra Lazio e Roma. Nei minuti che precedono il fischio d'inizio, Sandro Piccinini ha presentato il match nello studio di Sky Sport: "Il derby ha sempre lo stesso fascino. Quest'anno è molto sentito, ci sarà lo stesso calore anche al termine della gara. In campo cambierà tanto data l'assenza dei romani. In questa situazione, senza pubblico, si farà fatica a sentire l'atmosfera, soprattutto per chi non è nato in questa città"

ANALISI TATTICA - "Partiamo dal presupposto che la Lazio ha 6 punti in meno, pagando il prezzo della Champions e sarà costretta a fare la partita. Mi aspetto che i biancocelesti facciano qualcosa in più, questo potrebbe favorire i giallorossi. La squadra di Fonseca è abituata a giocare, è stata sottovalutata all'inizio".