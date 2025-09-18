Lazio - Roma, Rampulla spinge sui due tecnici: "Sarri e Gasperini..."

Michelangelo Rampulla è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in vista della sfida tra Lazio e Roma di domenica. L'ex portiere spinge molto sugli allenatori delle due compagini, saranno loro la chiave per decidere il derby della Capitale, ognuno con le sue peculiarità. Ecco di seguito le sue parole:

"Conosco Gasperini, potrebbe cambiare qualcosina rispetto a Sarri, che è più focalizzato sul suo calcio. Difficile far rendere una squadra per quello che uno vuole in poco tempo. Sarri credo andrà avanti per la sua strada, ma anche Gasperini".

