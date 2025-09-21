Lazio - Roma, Rovella alza bandiera bianca: altro cambio forzato per Sarri

Inizia il secondo tempo di Lazio - Roma all'Olimpico con Sarri costretto a fare i conti con un altro infortunio, quello di Rovella. Il centrocampista non ce la fa, solito fastidio al pube che non gli consente di andare avanti. Il biancoceleste parlando con Romagnoli, nel primo tempo, ha detto subito: "Non ce la faccio". Dopo un breve colloquio con Sarri a bordocampo è rientrato, ha provato a stringere i denti eroicamente per non sciupare un altro slot. Si è dovuto arrendere, alla ripresa al suo posto è subentrato Cataldi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE