Lazio, Rovella in arrivo: ecco il suo possibile numero di maglia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nicolò Rovella è in arrivo. Insieme a Luca Pellegrini saranno il quarto e il quinto acquisto del calciomercato estivo della Lazio. Tra mercoledì e giovedì i due dovrebbero arrivare, svolgere le visite mediche di rito e iniziare la nuova avventura. Per il terzino si tratta di un ritorno in biancoceleste dopo i sei mesi della passata stagione. Il giocatore dovrebbe ritrovare anche la maglia numero 3 ancora disponibile e che potrebbe tornare sulle sue spalle. Diverso il discorso per il centrocampista che nell'ultimo anno ha giocato con la 6 e la 13, già occupate alla Lazio rispettivamente da Kamada e Romagnoli. Occupate anche la 10 e la 15 indossate con l'Under 21, mentre c'è un numero a cui è particolarmente legato che ancora è vacante. Rovella con la maglia del Genoa ha sempre giocato con la 65, numero a lui molto caro come spiegò qualche anno fa ai microfoni di Sky Sport: "Esordire a San Siro è stato sicuramente indimenticabile, qualcosa di speciale. Ho esordito praticamente a casa, sicuramente giocare contro l’Inter piena di campioni è stato un onore e un bel traguardo per me. Il numero 65? E’ l’anno di nascita di mio padre poi l’ho scelto alle prime volte in prima squadra. L’ho scelto in suo onore perché anche lui giocava a calcio e mi ha sempre seguito da bambino". Chissà se Rovella tornerà all'antico con il 65 o se, invece, cambierà idea e sceglierà un numero tutto nuovo.

