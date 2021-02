Lazio-Sampdoria, Immobile favorito su Quagliarella nella sfida a distanza

Insolito anticipo alle ore 15 del sabato per la Lazio che allo Stadio Olimpico affronta la Sampdoria di Claudio Ranieri.

I biancocelesti, chiamati a riscattare il pesantissimo 3-0 subito all’andata, nonché il KO di domenica scorsa patito nel big-match contro l’Inter, partono secondo i bookmaker con tutti i favori del pronostico: la vittoria della Lazio è offerta mediamente a quota 1,68 contro il 4 dato per il pareggio e il 5 dato per la vittoria dei blucerchiati. Stando alle quote dunque, puntare sulla Lazio potrebbe essere un buon affare, anche come idea per utilizzare il bonus benvenuto scommesse offerto dai bookmaker ADM.

Lazio-Sampdoria è inoltre la sfida tra i 2 bomber in attività più prolifici della storia della Serie A: Fabio Quagliarella (172 reti) contro Ciro Immobile (149 reti).

Che Immobile trovi la via del gol è opzione quotata a 1,85, mentre più alta è la quota per vedere un gol di Quagliarella (3,25). Le quote salgono rispettivamente a 3,50 e 10 con riferimento a chi realizzerà la prima rete dell’incontro.

Si può anche pronosticare quale tra i due bomber, entrambi di origine napoletana, segnerà di più durante il match:

- Immobile segna più di Quagliarella: quota 3

- Quagliarella segna più di Immobile: quota 5

- Segneranno entrambi lo stesso numero di reti (compreso lo zero): quota 1,50

Con il gol vittoria realizzato contro la Fiorentina domenica scorsa, Quagliarella ha trovato la via della rete per il diciassettesimo anno (solare) consecutivo (dal 2005 al 2021).

Per questa sfida tra Lazio e Sampdoria, il risultato esatto offerto con la quota più bassa è il 2-1 (quota 7), seguito dal 2-0 (quota 7,50), dal pareggio 1-1 (quota 8) e dalla vittoria dei biancocelesti per 1-0 (quota 9).

La Sampdoria è la squadra che quest’anno ha finora subito il maggior numero di rigori contro (ben 7). L’opzione che possa esserci un calcio di rigore nella partita di sabato è quotata a 2,50.

Lazio-Sampdoria è infine la sfida tra le due squadre che, dopo lo Spezia, hanno collezionato il maggior numero di cartellini in questo scorcio di campionato (65 per gli uomini di Inzaghi contro i 60 degli uomini di Ranieri). E’ comunque la Sampdoria, per via dell’ipotizzabile tema tattico del match, la squadra ad essere favorita su quale sarà tra le due a ricevere il maggior numero di cartellini in questa partita: 2,10 per i blucerchiati contro il 2,50 dei biancocelesti (4,50 la quota per un numero uguale di cartellini, zero compreso).

Dopo le polemiche della scorsa settimana, ci sarà ancora bisogno dell’intervento del VAR? La quota che l’arbitro Massa vada a consultare il monitor è 3. La Lazio riparte dalla Samp quindi per riprendere la sua corsa champions, in un turno in cui le quote vincente campionato di Serie A potrebbero subire ulteriori variazioni a giudicare dal periodo di alti e bassi che stanno facendo registrare Milan e Juventus.